Tomasz Jakubiak o problemach z jedzeniem

Tomasz Jakubiak od czasu do czasu znajduje chwilę, by opuścić szpitalne łóżko i wyjść z izraelskiego szpitala. W jednej z ostatnich relacji na Instagramie polski kucharz opowiedział, że trafił do niewielkiej knajpki w arabskiej dzielnicy, gdzie serwowane są bardzo dziwne, ale i bardzo pyszne dania. – Niestety problem jest taki, że ja nic nie mogę jeść, rozumiecie? Chodzę po tych knajpach, żeby tylko się napatrzeć, bo piszę kolejną książkę – powiedział.