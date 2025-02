Dawid Jackiewicz będzie kandydować na prezydenta

"Ambitna Polska pozwala się rozwijać, budować firmy, pracować za godziwe wynagrodzenie. Nie napuszcza jednych na drugich. Kiedy wstaje z kolan, nie uderza głową w sufit. Jest uśmiechnięta, ale też rozwinięta. Chcę o nią powalczyć, dlatego kandyduję na Prezydenta RP" – napisał we wtorek w serwisie X Dawid Jackiewicz.

– Prezydentem powinien być człowiek, który nie reprezentuje interesów żadnej partii. Tylko wtedy jesteśmy w stanie prezydenturę wykorzystywać jako coś, co stabilizuje scenę polityczną, a nie pogłębia konflikty – powiedział "Rzeczpospolitej" Jackiewicz, dodając, że złoży przed Państwową Komisją Wyborczą tysiąc podpisów. Są one konieczne do zarejestrowania komitetu w wyborach prezydenckich.