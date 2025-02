O tym, kto pojedzie do Szwajcarii reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2025, dowiemy się wieczorem 14 lutego. Wówczas odbędzie się finał preselekcji na żywo. Wybór należy w tym roku tylko do widzów.

Na początku lutego okazało się, że do tego grona dołącza Teo Tomczuk z utworem "Immortal". "Artysta otrzymał kartę uczestnictwa" – ogłosiła stacja TVP. Podano też powód takiego obrotu sprawy.

"Teo popełnił błąd, źle odczytując zapis Regulaminu o wymogu posiadania polskiego obywatelstwa już podczas samego zgłoszenia się do preselekcji. Podczas przesłuchań na żywo przyznał się, że nadal go nie posiada, chociaż od wielu miesięcy jest objęty procedurą przywrócenia polskiego obywatelstwa. Z tego powodu, pomimo szans na finałową 10-tkę, nie został objęty dalszymi pracami Komisji" – tłumaczono.

Ostatecznie wokalista "otrzymał obywatelstwo 16 stycznia ub.r. i z tego powodu Komisja Kwalifikacyjna przyjęła go do udziału finale ".

W sekcji komentarzy internauci dali wyraz swojemu niezadowoleniu z tych kroków organizatorów preselekcji. "To jest potwarz dla innych artystów, którzy się nie dostali"; "Dla mnie to jednoznaczne, nie miał obywatelstwa kiedy był koniec zgłoszeń, a więc złamał regulamin. To jest złe dać komuś dziką kartę, kiedy ta osoba wcześniej świadomie złamała regulamin" – twierdzą rozgoryczeni fani.