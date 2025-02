Dają dodatkowe 215 zł na miesiąc. Zasiłek dotyczy nawet 3 mln Polaków

W Polsce z cukrzycą żyje ok. 3 mln osób. Przynajmniej, bo ta liczba odnosi się tylko do zdiagnozowanych. Chorych może być znacznie więcej, ale część z nich nawet o tym nie wiem. Jeśli mamy odpowiednie orzeczenie, to powinniśmy zgłosić się po zasiłek pielęgnacyjny. To niewielki zastrzyk gotówki, ale dodatkowe pieniądze zawsze się przydają, bo leczenie do najtańszych nie należy.