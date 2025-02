Już niedługo waloryzacja świadczenia. Można dostawać 2520 zł, ale trzeba złożyć wniosek

Renta socjalna to świadczenie, które otrzymuje blisko 300 tys. osób w Polsce. Od 1 stycznia 2025 roku wprowadzono do niej nowy dodatek dopełniający. Jego kwota to 2520 zł miesięcznie i będzie corocznie waloryzowana od 1 marca. Pierwsze wypłaty zaplanowano na maj 2025 roku – z wyrównaniem od stycznia.