Mycie zębów przed śniadaniem ma swoje plusy – odświeża oddech i pozwala na jedzenie bez uczucia nieświeżości w ustach. Problem? Pasta do zębów może zaburzać smak posiłku. Z kolei mycie zębów po śniadaniu to opcja dla tych, którzy wolą usunąć resztki pokarmu i uniknąć "zionięcia" jedzeniem przez parę godzin.

Myć zęby przed czy po śniadaniu? Lepiej zmienić nawyk, bo możemy niszczyć szkliwo

Jednak ci, co myją zęby zaraz po śniadaniu... też robią to źle. Mówi o tym w filmiku na TikToku dr Vikas Prinja, dentysta z Wielkiej Brytanii.

Czy to oznacza, że mycie zębów zaraz po jedzeniu to lepsza opcja? Niestety nie. Wcieramy w szkliwo powstałe kwasy, co prowadzi do jego erozji. Wniosek? Wiele osób przez całe życie nieświadomie niszczy swoje zęby. Najlepsza metoda? Szczotkowanie przed śniadaniem, a po posiłku – płukanie jamy ustnej specjalnym płynem.