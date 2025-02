Dziennikarka TVP domaga się przeprosin od Morawieckiego

"Długo czekałam na odruch przyzwoitości. Refleksję. Bez skutku. Nie mogę nie reagować na oszczerstwa. Nienawistne ataki. Krzywdzące mnie brednie. Muszę się bronić. Moja prawniczka wysłała byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wezwanie do przeprosin" – napisała dziennikarka na Facebooku.

"Jego sugestie, że miałam kontakt z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem są całkowicie wyssane z palca. Nigdy go nie widziałam! Jeśli i tym razem nie będzie reakcji, spotkamy się w sądzie. Dość kłamstw" – podkreśliła Justyna Dobrosz-Oracz.

Jak informowaliśmy w naTemat.pl, Paweł Rubcow, znany szerzej jako Pablo González , to jeden z 26 więźniów wymienionych między Rosją a Zachodem w zeszłym roku.

Kim jest szpieg Rosji Paweł Rubcow?

Mężczyzna siedział wówczas w polskim areszcie po tym, jak został zatrzymany pod koniec lutego 2022 roku w Przemyślu tuż przy granicy z Ukrainą . Według śledczych jest on funkcjonariuszem rosyjskiego wywiadu GRU.

Jak opisał nasz dziennikarz Mateusz Przyborowski, Paweł Rubcow posługiwał się dwoma paszportami – rosyjskim i hiszpańskim. Urodził się w Moskwie. W latach 80. jego matka – córka Hiszpanów, którzy przybyli do ZSRR w latach 30. – wróciła do Hiszpanii i zamieszkała w Katalonii. Jego ojcem był Aleksiej Rubcow, jeden z menedżerów holdingu medialnego RBC. Później do Hiszpanii wyjechał też Paweł i pracował dla regionalnej lewicowej gazety "Gara".