Jerzy Zelnik od lat 60. może liczyć na pracę jako aktor. Choć ma na swoim koncie ponad 70 ról, to najbardziej jest kojarzony z tej w filmie "Faraon", w którym zagrał główną postać Ramzesa XIII. Przez lata kariery współpracował z najwybitniejszymi polskimi twórcami m.in. z Andrzejem Wajdą.

Do listy doświadczeń z pewnością może zapisać aktorstwo teatralne oraz reżyserię. Ponadto swego czasu był także dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi.

Choć niebawem będzie miał osiemdziesiąt lat, to nie spoczywa na laurach. Wręcz przeciwnie. Ostatnio wziął udział w produkcji Polsatu pt. "Sprawiedliwi. Trójmiasto".

Emerytura Jerzego Zelnika

Temat emerytur artystów od lat wzbudza skrajne emocje w społeczeństwie. Większość narzeka na wysokość swoich świadczeń. Do tej grupy nie należy jednak Zelnik.

Wciąż pracuje, ale też otwarcie mówi, że spływa na jego konto emerytura. – Co miesiąc ta piąteczka (5 tys. zł – przyp. red.) przybywa. (...) Niektórzy mówią, że jest niezła – zdradził w rozmowie z Plejadą.

Aktor pod koniec stycznia pojawił się na konferencji ramówkowej Polsatu, gdzie tryskał pozytywną energią i humorem. Podczas wywiadu z "Super Expressem" przyznał, że "na szczęście w jego przypadku geny dopisały" i nadal "czuje się młodo". – Mam wrażenie, że to, co najlepsze, to przede mną – dodał.