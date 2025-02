Michał Wiśniewski i Doda to osoby, które od lat są w polskim show-biznesie. Oboje swoje pierwsze kroki na scenie stawiali w latach 90. i do dziś mogą pochwalić się dużym gronem swoich sympatyków.

"Nie wiem, czy wiecie, ale po odejściu Magdy Femme w 2001 roku była szansa, żeby Doda została wokalistką Ich Troje. Na jej szczęście (i moje) to się nie wydarzyło. Ale w zamian zostaliśmy bratnimi duszami, co nam wszystkim wyszło na zdrowie" – stwierdził Wiśniewski. Przypomnijmy, że miejsce Femme zajęła wtedy Justyna Majkowska.

Piosenkarz w tej samej publikacji wspomniał również o Tomaszu Lubercie, z którym Doda tworzyła zespół Virgin . "Oprócz miliona lat spędzonych z Dodą jest autorem muzyki do takich utworów jak 'Krzyk' czy 'Póki my żyjemy', ale przede wszystkim człowiekiem o dobrym sercu. Zarówno z nim, jak i jego żoną Ewcią, mam zaszczyt pomagać w ich akcjach charytatywnych" – wyznał.

Choć Wiśniewski nigdy wcześniej nie mówił o sytuacji z Dodą sprzed lat, to wspominał o niej drugi z założycieli Ich Troje , czyli Jacek Łągwa. Muzyk w rozmowie z Vivą przyznał, że dobrze się stało, iż Rabczewska i Wiśniewski w końcu nie pracowali razem, bowiem z pewnością dochodziłoby do zgrzytów przez ich silne charaktery.

– Był taki zamysł […], nie pamiętam, z czyich on dokładnie padł ust, żeby właśnie nową wokalistką zespołu Ich Troje została Dorota. Do tego nie doszło. Uważam, że całe szczęście. Oni na pewno by się pozabijali – mówił Łągwa.