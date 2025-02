Prezes TK składa zawiadomienie ws. rzekomego zamachu stanu Tuska

To oświadczenie w rozmowie w Kanale Zero skomentował już prezydent Andrzej Duda. – Na pewno mamy do czynienia z całą serią powtarzających się i trwających rażących naruszeń prawa ze strony różnych osób, które dzisiaj sprawują władzę wykonawczą, znaczy są członkami rządu. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości – uważa Duda.