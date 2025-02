Fot. Francis Chung / POLITICO / Associated Press / East News

Donald Trump zaskoczył we wtorek świat. Po rozmowach z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu zapowiedział, że USA przejęłyby kontrolę nad Strefą Gazy . Mówił o odbudowie zniszczonego regionu, zamieniając go w "riwierę Bliskiego Wschodu".

Z ust prezydenta USA padły też słowa o "zrównaniu z ziemią" Strefy Gazy . Stwierdził też, że Palestyńczycy mieliby zostać na stałe przesiedleni do sąsiednich państw arabskich – Egiptu i Jordanii. – Myślę, że byliby zachwyceni – oznajmił.

Trump i jego słowa o Strefie Gazy. Biały Dom tłumaczy, co miał na myśli

Te słowa spotkały się z krytyką jego politycznych oponentów i komentatorów. Podkreślali oni, że przymusowe wysiedlenie Palestyńczyków byłoby złamaniem prawa międzynarodowego i oznaczałoby ładnie opakowaną "czystkę etniczną". Co więcej, na tej samej konferencji prasowej Trump nie wykluczył wysłania do Strefy Gazy amerykańskich wojsk.

Do kontrowersyjnego planu amerykańskiego prezydenta odnieśli się w środę przedstawiciele jego administracji. – Prezydent Donald Trump nie zobowiązał się do wysłania amerykańskich wojsk do Strefy Gazy po tym, jak powiedział, że USA "przejmą" zdziesiątkowane terytorium – powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, cytowana m.in. przez Fox News.