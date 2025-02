Ona nie boi się Trumpa i to widać. Ludzie już biją jej brawo: "Rozegrała to po mistrzowsku"

Katarzyna Zuchowicz

M ożna powiedzieć, że Claudia Sheinbaum rozwaliła system. Jako pierwsza kobieta w historii stanęła na czele Meksyku, do tego zdobyła takie poparcie lewicowych wyborców, że jej kontrkandydat mógł się schować. Ale to było w październiku 2024. W listopadzie pierwszy raz mocno poczuła oddech Donalda Trumpa. Od tamtej pory prezydent USA daje jej tak popalić, że nowa prezydent Meksyku, nie ma sekundy przerwy. Oto jak pokazuje, że nie boi się Trumpa. I jak wielu odbiera, że właśnie go ograła.