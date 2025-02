Czym jest "renta alkoholowa"?

Renta alkoholowa to świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, które może być przyznane osobom, u których choroba alkoholowa doprowadziła do poważnych schorzeń uniemożliwiających wykonywanie pracy zarobkowej.

Samo rozpoznanie choroby alkoholowej nie jest wystarczającym powodem do otrzymania świadczenia – konieczne jest spełnienie kilku warunków, w tym uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność do pracy .

Od 1 marca 2024 roku wysokość renty wynosiła 1780,96 zł brutto dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 1335,72 zł brutto dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

1901,71 zł brutto w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, 1426,28 zł brutto dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

Komu przysługuje renta alkoholowa? Trzeba spełniać te warunki

– Kluczowe w tym względzie jest wykazanie, że to właśnie alkoholizm spowodował dodatkowe schorzenia, które uniemożliwiają pracę. Jeżeli chodzi o przykłady takich schorzeń, to można wskazać m.in. przewlekłe zapalenie trzustki. Przy czym w grę wchodzą także wszelkie inne poważne komplikacje zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu – podaje portal Infor.pl.

stwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS częściowa lub całkowita niezdolność do pracy, odpowiedni staż ubezpieczeniowy zależny od wieku wnioskodawcy, niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym lub nieskładkowym (lub w ciągu 18 miesięcy od ich zakończenia),

ZUS wyróżnia częściową niezdolność do pracy – dotyczy osób, które "w znacznym stopniu" utraciły zdolność do wykonywania pracy zgodnej z ich kwalifikacjami. Druga to całkowita niezdolność do pracy – obejmuje osoby, które nie są w stanie wykonywać "jakiejkolwiek" pracy zarobkowej.