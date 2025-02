Czy mamy "pełzający zamach stanu"? Zapytałem prawników. Ich opinie są jednoznaczne

Mateusz Przyborowski

J arosław Kaczyński twierdzi, że w Polsce mamy zamach stanu. A sprzyjający Prawu i Sprawiedliwości prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Oskarżył o to przestępstwo premiera Donalda Tuska, ministrów, ale też marszałków Sejmu i Senatu. – Ten wniosek odzwierciedla polityczną narrację PiS – ocenia w rozmowie z naTemat.pl konstytucjonalista prof. Marek Chmaj. – Jeśli uznajemy, że obecne działania rządzących są zamachem stanu, to możemy stosować analogiczną kwalifikację wobec działań poprzedników – dodaje prof. Ryszard Piotrowski.