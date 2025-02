Jeśli macie dość oglądania Sejmu "na poważnie", mamy coś specjalnie dla was. W nowym programie "SejMMA" przyglądamy się obradom bardziej z przymrużeniem oka.

W tym odcinku Anna Dryjańska i Łukasz Grzegorczyk wzięli się za awanturę, do której doszło 5 lutego . A zaczęło się od tego, że na mównicy pojawił się Jarosław Kaczyński , który nagle zaczął przyglądać się prawdziwym problemom polskich rodzin. I wyszło mu, że ludziom najbardziej dokucza drożyzna, za którą jego zdaniem odpowiada oczywiście rząd Donalda Tuska.

Prezes PiS podkreślał, że jego partia złożyła w związku z tym projekty "prostych ustaw". Problem w tym, że są one... wadliwie opisane, na co uwagę zwrócił Szymon Hołownia .

Jak zareagował na to Kaczyński? Co odpowiedział mu minister finansów Andrzej Domański, który szybko pokusił się o ripostę? To wszystko zobaczycie w tym odcinku "SejMMA".