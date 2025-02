Pytamy ludzi, na jaką liczą emeryturę. Tyle gorzkich słów nie padło dawno. "Nie liczcie na państwo"

Według najnowszych wyliczeń, dzisiejsi trzydziesto- i czterdziestolatkowie dostaną bardzo niskie emerytury. Według ZUS będzie to jedna trzecia tego, co dziś zarabiają. Z kolei media podają jeszcze bardziej ponure wyliczenia. Czy my w ogóle zdajemy sobie sprawę, jak niskie świadczenia otrzymamy? O to zapytaliśmy przechodniów w Warszawie. Niemal każdy nasz rozmówca powiedział wprost: "Nie ma co liczyć na emerytury ani pomoc państwa". Zapytaliśmy też, jak się przed bieda-emeryturami zabezpieczają.