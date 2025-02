"Smerfy: wielki film" to nowa odsłona popularnego filmu dla dzieci. Tym razem producenci postanowili połączyć technologię animacji komputerowej z grą aktorską. Fabuła skupia się na "przygodach Smerfetki, która wraz ze Smerfami wyrusza do prawdziwego świata, aby uratować porwanego Papę Smerfa".

W roli Smerfetki usłyszymy Rihannę . Artystka nagrała też do filmu nowe, oryginalne utwory. Produkcja trafi do kin 18 lipca 2025 roku. W sieci właśnie pokazano zwiastun.

Poza Rihanną w obsadzie znaleźli się także: John Goodman, Kurt Russell, Octavia Spencer, Sandra Oh i James Corden.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Riri angażuje się w produkcję dla dzieci. Wcześniej tworzyła ścieżkę dźwiękową dla filmu "Dom" z 2015 roku. Nagrała również piosenki do "Star Trek Beyond" oraz "Czarnej Pantery".