Od premiery ostatniej płyty Rihanny minęło niespełna osiem lat. Czy jej fani w końcu doczekają się czegoś nowego od swojej idolki? Na to wygląda. Zagraniczne media donoszą, że wokalistka ma być na ostatniej prostej w pracy nad nowym krążkiem. Pojawiły się też wzmianki o planowej trasie koncertowej. Kiedy możemy spodziewać się nowości od Riri?

Rihanna przed laty skupiała się wyłącznie na muzyce. Jej pierwszy singiel "Pon De Replay" stał się hitem w 2005 roku. Potem kariera Barbadoski nabrała tempa. Każda kolejna płyta cieszyła się światową sławą, a do najważniejszych dzieł w jej dyskografii można zaliczyć m.in. czwarty krążek "Rated R" czy piąty album studyjny "Loud".

W 2016 roku ukazała się jej ostatnia płyta zatytułowana "Anti", na której znalazły się takie utwory jak "Consideration" oraz "Love on the Brain". Następnie gwiazda odłożyła mikrofon na bok i założyła swoją markę kosmetyków Fenty Beauty, na której zbija miliony. Niedawno poszerzyła jej asortyment o kosmetyki do pielęgnacji włosów.

W czerwcu tego roku artysta powiedziała, że jest gotowa wrócić do studia nagraniowego.

– Jestem przygotowana. Zaczynam. Dajcie mi chwilę. Można powiedzieć, że zaczynam od nowa. Ale nie chcę odpuszczać piosenek, które już mam. Słucham ich z nowym nastawieniem, z nową perspektywą, aby przekonać się, co nadal ma zastosowanie, sprawdza się i czy nadal jestem w nich zakochana – stwierdziła w rozmowie z "Entertainment Tonight".

To już ostatnia prosta w pracy nad nową płytą?

Brytyjski dziennik "The Sun" doniósł właśnie – powołując się na wysokiego przedstawiciela branży muzycznej – że Rihanna jest na ostatnim etapie prac nad swoim nowym albumem.

Ponoć materiał, który jeszcze w czerwcu budził jej wątpliwości, teraz ma być już prawie skończony i "ma spełniać jej oczekiwania".

Informator przekazał także, że Riri chciała, aby "jej dziewiąty album brzmiał świeżo i odświeżyła swój styl, eksperymentując z gatunkami muzycznymi takimi jak reggae, czy hip-hop".

Nie da się ukryć, że nowa płyta wokalistki z pewnością jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier. "Tak czy inaczej, rok 2025 ma być jej rokiem, z gigantyczną trasą koncertową" – czytamy. Dokładnej daty jednak nie podano.

W życiu Rihanny wiele się zmieniło...

Dodajmy, że od ostatniej muzycznej działalności Rihanny w jej życiu wiele się zmieniło. Gwiazda od trzech lat jest w związku z raperem A$AP Rockym. Para w maju 2022 roku przywitała na świecie pierwsze dziecko.

Początkowo nie pokazywali twarzy niemowlaka, ani nie ujawniali, jak ma na imię. Zmieniło się to dopiero, gdy całą rodziną zapozowali do sesji okładkowej brytyjskiego "Vogue'a". Wyszło wówczas na jaw, że chłopiec nazywa się RZA Athelston Mayers.

W ubiegłym roku w sierpniu rodzina Rihanny znów się powiększyła. "Na początku miesiąca (sierpnia – przyp. red.) Riri w tajemnicy urodziła kolejnego chłopca. Imię dziecka nie jest znane. Wiadomo, że jest to chłopiec" – podawał wówczas TMZ. Teraz drugie dziecko artystki ma już ponad rok, a wspólne rodzinne zdjęcia Rihanny z pociechami możemy oglądać na jej Instagramie.