Większe uprawnienia ws. deportacji

Jako przedstawiciel władz komunalnych i wieloletni poseł CDU do Bundestagu wezwał rząd do co najmniej podwojenia ryczałtu na przyjmowanie uchodźców. "Rząd płaci 7500 euro na osobę rocznie. Jednak rzeczywiste koszty zakwaterowania, opieki i integracji ubiegających się o azyl wynoszą od 15 tys. do 20 tys. euro. Wkład finansowy rządu nie obejmuje ponadto kosztów potrzebnych na opłacenie kosztów pobytu dzieci tych osób w przedszkolach i szkołach" – podkreślił André Berghegger.