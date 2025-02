W styczniu zarejestrowano 34 498 nowych samochodów zasilanych bateryjnie (BEV) , co stanowi wzrost o 53,5 procent w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku i jest rekordowym wynikiem dla stycznia. Według Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego (KBA) udział aut elektrycznych w liczbie wszystkich nowych rejestracji wyniósł 16,6 procent.

Wzrost liczby samochodów elektrycznych był oczekiwany przez ekspertów. Powodem jest fakt, że producenci przełożyli rejestracje nowych BEV z 2024 na 2025 rok, aby być w lepszej pozycji do spełnienia bardziej rygorystycznych limitów emisji CO₂ wprowadzonych na początku roku.

Musk zaangażowany w politykę

Także ubiegły rok nie był dobry dla Tesli. W tym czasie żadna inna marka samochodów elektrycznych nie straciła na sprzedaży tak bardzo jak Tesla, która ma swoją jedyną fabrykę w Europie w Grünheide koło Berlina . Liczba nowych rejestracji tych aut spadła według danych KBA o dobre 26 000 do nieco poniżej 38 000. Odpowiada to udziałowi w rynku na poziomie 9,9 procent.

W rezultacie firma spadła z drugiego na trzecie miejsce na niemieckim rynku BEV. W 2022 r. nadal zajmowała pierwsze miejsce. Eksperci tłumaczą słabość producenta samochodów problemem wizerunkowym, który wynika między innymi z zaangażowania politycznego Elona Muska i to nie tylko w USA. Podczas trwającej kampanii przed lutowymi wyborami do Bundestagu Musk otwarcie nawoływał do poparcia skrajnie prawicowej AfD.