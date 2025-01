Tego dnia oprócz oficjalnej inauguracji Trumpa w całym Waszyngtonie odbyły się podniosłe wydarzenia, w tym parada wojskowa, na której pojawił się również Elon Musk. Przemawiając w waszyngtońskiej hali sportowej Capital One Arena, podziękował zebranym za ich zaangażowanie.

– Niektóre wybory są, wiecie, ważne, a niektóre nie. Ale to były wybory, które naprawdę miały znaczenie. I chcę wam podziękować, za to, że do tego się przyczyniliście – oznajmił Musk zyskując tymi słowami ogromny aplauz widowni.