Ten zaczął się od literatury, zwłaszcza powieści Henninga Mankella czy Stiega Larssona, ale to telewizja uczyniła go światowym trendem. Skandynawskie seriale kryminalne, takie jak "The Killing" z Danii, duńsko-szwedzki "Most nad Sundem" czy "W pułapce" z Islandii, stały się międzynarodowymi hitami, inspirując produkcje w innych krajach, w tym brytyjskie i amerykańskie adaptacje.