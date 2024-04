Widzowie wybrali! Oto osiem absolutnie najlepszych skandynawskich seriali kryminalnych

Tajemnice, morderstwa, skorumpowana polityka i złamani życiem policjanci. Ponury klimat i malownicza sceneria: śnieżne czapy, zamarznięte rzeki, mroczne lasy i podejrzane dzielnice wielkich miast. Mniej akcji, więcej myślenia i zabójczych intryg. To musi być nordic noir! Skandynawskie seriale kryminalne są dziś tak popularne, że postanowiliśmy wybrać te najlepsze: ale nie przypadkowo. Oto osiem ulubionych nordyckich kryminałów widzów.

Najlepsze seriale skandynawskie wszech czasów według IMDb. Osiem świetnych produkcji nordic noir

W naszym zestawieniu znalazło się osiem skandynawskich seriali kryminalnych (nazywanych nordic noir lub scandi noir), które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników IMDb, najpopularniejszego serwisu filmowego na świecie. To oceny na dzień 5 kwietnia, pamiętajcie, że mogą się one (nieznacznie) zmienić.

8. Pod osłoną mroku (2019)

Ocena na IMDb: 7,5/10

Kraj: Dania

Obejrzysz na: Viaplay

Zaczynamy od "Pod osłoną mroku" ("Den Som Dræber", "Those Who Kill") z Danii, nowej wersji produkcji z 2011 roku. To połączenie serialu kryminalnego i thrillera w bardzo skandynawskim klimacie: jest mroczna Kopenhaga, są nierozwiązane morderstwa i intrygujący bohaterowie.

"Pod osłoną mroku" skupia się na Louise Bergstein (Natalie Madueño), profilerce, która jest ekspertką od seryjnych morderców i pomaga policji doprowadzić do końca najbardziej skomplikowane śledztwa w sprawie brutalnych zbrodni. Produkcja ma trzy sezony i każdy trzyma poziom.

7. Wallander (2005–2013)

Ocena na IMDb: 7,6/10

Kraj: Szwecja

Obejrzysz na: niedostępny w Polsce

"Wallander" to już klasyka gatunku. Szwedzki serial jest oparty na powieściowej serii Henninga Mankella o inspektorze policji Kurcie Wallanderze, która zdobyła taką popularność, że doczekała się nawet brytyjskiej ekranizacji z Kennethem Branaghem oraz szwedzko-brytyjskiego serialu "Młody Wallander".

Na początku był jednak oryginalny "Wallander" z Kristerem Henrikssonem, świetnie portretującym słynnego policjanta z problemami, który prowadzi kryminalne śledztwa w mieście Ystad. Serial był takim hitem w Skandynawii, że powstały aż trzy sezony i łącznie 32 odcinki, które tak naprawdę były oddzielnymi filmami: każdy trwa bowiem blisko półtorej godziny. Cóż, skandynawskich kryminałów nigdy za wiele.

6. Dochodzenie (2020)

Ocena na IMDb: 7,6/10

Kraj: Dania

Obejrzysz na: Viaplay

"Dochodzenie" ("Efterforskningen") to sześcioodcinkowy duński miniserial true crime, który oparty jest na bardzo głośnej sprawie: morderstwie Kim Wall. W 2017 roku 30-letnia szwedzka dziennikarka zginęła na pokładzie łodzi podwodnej naukowca i inżyniera Petera Madsena. Jak i dlaczego zmarła? Mimo że to bardzo znana sprawa, to na wszelki wypadek nie będziemy spoilerować.

Serial o Kim Wall jest sprawną relacją z przebiegu śledztwa sprzed kilku lat i trzyma w napięciu, nawet jeśli zna się szczegóły tej okrutnej zbrodni. W obsadzie gwiazda "Gry o tron" Pilou Asbæk oraz Søren Malling znany z "Te Killing", które jeszcze się na tej liście pojawi.

5. Miasteczko na granicy (2016-2020)

Ocena na IMDb: 7,6/10

Kraj: Finlandia

Obejrzysz na: niedostępne w Polsce

"Miasteczko na granicy" ("Sorjonen", "Bordertown") to jeden z najpopularniejszych seriali kryminalnych z Finlandii (która teoretycznie należy do Skandynawii, ale jest krajem nordyckim, dlatego fińskie produkcje również są określane mianem nordic noir).

Kari Sorjonen (Ville Virtanen) z Narodowego Biura Śledczego, detektyw w spektrum autyzmu, jest w swojej pracy uważany za jednego z najlepszych. Kiedy jego żona cudem pokonuje raka mózgu, Sorjonen przenosi się z rodziną do idyllicznego miasta niedaleko rosyjskiej granicy. Okazuje się jednak, że detektyw wcale nie zazna tutaj spokoju.

Serial, którego fanami są m.in. pisarz Stephen King i aktorka Gwyneth Paltrow, zachwyca nie tylko atmosferą i kryminalnymi intrygami, ale także świetnymi bohaterami. Sorjonen jest niczym fiński Sherlock Holmes, a jego policyjna partnerka Lena Jaakkola (Anu Sinisalo) to jego zupełne przeciwieństwo bohatera, co daje widzów jeden z najciekawszych duetów w nordyckich serialach kryminalnych.

Serial doczekał się trzech sezonów oraz filmu pełnometrażowego "Miasteczko na granicy: Krwawe murale", który (w przeciwieństwie do oryginalnego "Miasteczka na granicy") możemy oglądać na Netfliksie.

4. Kasztanowy ludzik (2021)

Ocena na IMDb: 7,7/10

Kraj: Dania

Obejrzysz na: Netflix

"Kasztanowy ludzik" ("Kastanjemanden") to ponury miniserial kryminalny Netfliksa, który "połyka się" w jeden wieczór. Gdy na placu zabaw zostaje znaleziono ciało brutalnie zamordowanej dziewczyny, przy którym zabójca zostawia ludzika z kasztanów, sprawę bada policjantka Naia Thulin (Danica Curcic) z pomocą nowego partnera Marka Hessa (Mikkel Følsgaard z "The Rain" oraz "Rządu: Królestwa, władzy i chwały"). Jednocześnie zostaje porwana córka wpływowej polityczki, co śledczy wiążą ze sprawą.

Mroczny klimat, liczne tajemnice, nieprzewidywalne zwroty akcji, świetna i niejednoznaczna relacja głównych bohaterów i niepodrabialna atmosfera Skandynawii – "Kasztanowy ludzik" to must watch dla fanów nordic noir. Aż szkoda, że jest tylko jeden sezon.

3. W pułapce (2015–)

Ocena na IMDb: 8/10

Kraj: Islandia

Obejrzysz na: Netflix

Małe miasteczko we wschodniej Islandii, śnieżna zamieć, która odcina je od świata i... zwłoki bez głowy oraz kończyn, znalezione przez rybaków w Oceanie Atlantyckim. Miejscowi policjanci, wśród których jest komendant Andri Olafsson (Ólafur Darri Ólafsson), przypuszczają, że mężczyzna został zabity na duńskim promie. Morderca musi być nadal w miasteczku: z powodu zamieci nie może uciec.

W pierwszym sezonie "W pułapce" ("Ófærð", "Trapped") na własnej skórze odczuwa zimny wiatr, klaustrofobię i... lęk. Ta najdroższa produkcja w islandzkiej telewizji doczekała się dotychczas trzech sezonów i każdy trzyma poziom.

2. The Killing (2007-2012)

Ocena na IMDb: 8,4/10

Kraj: Dania

Obejrzysz na: Viaplay

"The Killing" ("Forbrydelsen") to duńska produkcja, która rozpoczęła globalną modę na skandynawskie kryminały w serialowej wersji. Główną bohaterką jest detektywka Sarah Lund (Sofie Gråbøl), kobieta z niezwykłą intuicją, która stuprocentowo angażuje się w śledztwa, na czym cierpi jej życie rodzinne i prywatne. W serialu grał także Lars Mikkelsen, prywatnie brat Madsa Mikkelsena.

Pierwszy sezon, który skupia się na dochodzeniu w sprawie morderstwa nastolatki, to kryminalne, polityczne i obyczajowe mistrzostwo. Mimo że kolejne (łącznie powstało ich trzy) były już nieco słabsze, to wszystkie to nordic noir w najlepszym wydaniu. I te zwroty akcji! O popularności "The Killing" niech świadczy fakt, że serial doczekał się również amerykańskiej wersji pod tym samym tytułem (w Polsce znany jako "Dochodzenie").

1. Most nad Sundem (2011-2018)

Ocena na IMDb: 8,6/10

Kraj: Dania, Szwecja

Obejrzysz na: Viaplay, Player

Nie mogło być inaczej. Duńsko-szwedzki "Most nad Sundem" ("Bron/Broen") to według widzów najlepszy serial nordic noir.

To naprawdę serialowa petarda. W każdym z czterech sezonów intryga kryminalna jest zaskakująca i wciągająca, a widz – niczym serialowi detektywi – nie odetchnie, póki nie pozna rozwiązania zagadki. Do tego akcja dzieje się aż w dwóch krajach: Danii i Szwecji, połączonych tytułowym mostem.

"Most nad Sundem" porywa iście skandynawską, mroczną atmosferą, wartką akcją i świetnymi portretami psychologicznymi skomplikowanych bohaterów, w tym zimnej, ale zagubionej detektywki Sagi Norén (Sofia Helin). Ciekawostka: w dwóch pierwszych sezonach policyjnego partnera Sagi gra znany z "Obsesji Eve" i "Wiedźmina" Kim Bodnia.

