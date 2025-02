O czym jest "Braveheart – Waleczne Serce"?

"Braveheart" to także film o odwadze i poświęceniu. Wallace nie tylko walczy z siłami Anglików, ale też mierzy się ze zdradą, politycznymi intrygami i własnymi wątpliwościami. To opowieść o bohaterze, który mimo przeciwności nigdy się nie poddaje, a także historia przypominająca, że wolność często wymaga najwyższej ceny.

Choć nie jest to dzieło wierne faktom historycznym (za co Mel Gibson był często krytykowany), "Braveheart" na stałe wpisał się w kanon kina epickiego. Muzyka Jamesa Hornera, widowiskowe sceny bitewne i charyzmatyczna rola Gibsona sprawiają, że to film, do którego warto wracać.