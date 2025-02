A waloryzacja ma właśnie zrekompensować nam straty na zakupach. Skoro jest niska, to znaczy, że drożyzna nie już tak dotkliwa, by trzeba było robić dwucyfrowe wskaźniki, żeby nadgonić postępujący wzrost cen.

Waloryzacja emerytur w marcu ma wynieść 5,82 proc. Jak to się przekłada na złotówki na koncie?

Przejdźmy jednak do konkretów. Portal WP Finanse przygotował zestawienie prognozowanych podwyżek emerytur. "Po marcowej podwyżce świadczenie w kwocie minimalnej miałoby wzrosnąć z 1780,96 zł brutto do 1884,61 zł, co na rękę dałoby 1715 zł. To więcej o 94 zł netto w porównaniu do obecnej, najniższej emerytury" – czytamy w artykule.