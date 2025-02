Dramat emerytalny Polaków. Policzyłem: jeśli nie odkładasz na przyszłość, to lepiej zacznij

Konrad Bagiński

P o przeczytaniu tego tekstu powinieneś natychmiast założyć sobie konto emerytalne i sprawdzić, jak podwyższyć składki ZUS. Tak, przez chwilę będzie ciężej, może nie kupisz sobie air fryera albo wypasionego ekspresu do kawy. Ale dzięki temu na starość będziesz miał co jeść i pić, a nie będziesz klepać biedę. I to nie jest ani żart, ani przesada.