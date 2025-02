Ferie zimowe od lat podzielone są na cztery tury. Dzięki temu cała przerwa trwa w sumie od połowy stycznia aż do końca lutego, a w tym roku nawet do początku marca. W każdej turze na wymarzony odpoczynek ruszają uczniowie z kilku województw. Dlaczego tak? A myśleliście kiedyś, jak wyglądałyby góry, gdyby wszyscy ruszyli tam w tym samym czasie? No właśnie.