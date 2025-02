Egipt nareszcie otworzy największe muzeum świata poświęcone jednej cywilizacji

Od października do dyspozycji gości są Wielkie Schody, Wiszący Obelisk, Szklana Sala, Atrium, ogrody, a także 12 hal wystawowych. Wszyscy jednak z niecierpliwością czekają na otwarcie wystawy z "przeklętym skarbem", który odnaleziono w grobowcu Tutenchamona.

Z zapowiedzi dyrektora generalnego GEM Ahmeda Ghoneima wynika, że oficjalne otwarcie obiektu planowane jest na 3 lipca 2025 roku. W wywiadzie dla telewizji ON zdradził on, że będzie to ogromna uroczystość, której towarzyszyć ma wiele wydarzeń.