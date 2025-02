Wśród rolników i farmerów po prostu zawrzało. Jak pisze "Financial Times" jednym z regionów, które podniosły alarm jest Iowa. To stan "republikański", zwany spichlerzem, należący do tzw. pasa kukurydzy. Stan to spokojny, bogaty rolniczo, z polami rozciągającymi się po horyzont. Dość powiedzieć, że świń jest tu siedem razy więcej, niż ludzi.