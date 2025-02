Historia A220 to opowieść o odwadze i innowacji. Początkowo zaprojektowany z myślą o wyścigach długodystansowych, takich jak 24h Le Mans, samochód ten stracił swój charakterystyczny, długi tył na rzecz bardziej kompaktowej formy. Ta radykalna zmiana przyniosła mu sukcesy w wyścigach górskich, udowadniając, że adaptacja i elastyczność są kluczowe w świecie motorsportu.

Dwa oblicza, jedna dusza

AGTZ Twin Tail to projekt bezprecedensowy, który oferuje kierowcy możliwość zmiany wyglądu samochodu. Dzięki zdejmowanej tylnej części nadwozia, auto może być transformowane z wersji długiej, aerodynamicznej, do wersji krótkiej, zwinnej. Ta innowacyjna funkcja pozwala kierowcy dostosować samochód do swoich potrzeb i preferencji, a także podkreśla unikalny charakter projektu.