Antoni Pawlicki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów swojego pokolenia. Znany z ról w popularnych serialach, takich jak "Czas honoru", "Komisarz Alex", "Skazane", "Chyłka" czy "W rytmie serca", zyskał sympatię widzów zarówno w produkcjach kostiumowych, jak i współczesnych.

Jego filmografia obejmuje także tytuły kinowe, w tym "Katyń" Andrzeja Wajdy, "Jutro idziemy do kina", "Kac Wawa", "Big Love", "Papusza" czy "Gierek". 41-letni Pawlicki nie ogranicza się jednak tylko do aktorstwa – angażuje się także w działalność społeczną i charytatywną.

Antoni Pawlicki to wnuk Barbary Rachwalskiej. Kim była słynna aktorka z PRL-u?

Jak się okazuje, talent do aktorstwa płynie w jego żyłach od pokoleń. Antoni Pawlicki odziedziczył go po swojej babci, Barbarze Rachwalskiej, która była cenioną aktorką filmową i teatralną. Dumny wnuk napisał nawet o niej pracę magisterską w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie .

"Śledząc losy babci, zrozumiałem, że była tytanem pracy. Każdego dnia miała próby w teatrze, a po nich jeździła na nagrania do Teatru Polskiego Radia albo na plan filmowy. I wieczorem grała jeszcze w spektaklu. Wychodziła przed 10, wracała po 22. A zajmowała się trójką dzieci. Pomiędzy nagraniami, próbami, spektaklami zasuwała z siatkami po sklepach. Rano szykowała dzieci do szkoły, sprzątała i gotowała obiady. Kochała rodzinę, ale praca była jej pasją. I potrafiła to godzić, z niczego nie rezygnując" – mówił Pawlicki w "Twoim Stylu".