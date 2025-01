Dla niej Cugowski zostawił pierwszą żonę. Historia Krzysztofa i Joanny Cugowskich jest jak z filmu

Gdy się poznali, ona miała 29 lat, a on 43. Od razu poczuli między sobą "to coś". Byli jednak w związkach małżeńskich i mieli dzieci. Mimo tego postanowili wszystko zacząć od nowa we dwójkę. Początki nie były łatwe, ale dziś bez wątpienia przyznają, że "było warto". Są małżeństwem od ponad 30 lat. Oto historia drugiego małżeństwa Krzysztofa i Joanny Cugowskich.