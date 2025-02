"Dlatego wszyscy muszą jasno dać do zrozumienia, że nie będą tolerować sankcji przeciwko Trybunałowi". (...) Jednak Trybunał i jego zwolennicy powinni również wykorzystać światła rampy do krytyki samych siebie, ponieważ potrzebują wsparcia społeczności międzynarodowej. Jednoczesne ogłoszenie nakazów aresztowania członków rządu państwa prawa oraz przywódcy grupy terrorystycznej, której masowe morderstwa wywołały izraelską reakcję, było głęboko niepokojące (...). Jak można wiarygodnie opowiadać się za ściganiem rosyjskich zbrodni przeciwko ludzkości, jeśli nie widzi się własnych błędów. "Nie chodzi o instytucję haską, ale o zapobieganie przestępstwom. Przestępstwom, które dotyczą wszystkich" – pisze komentator.

Według "Süddeutsche Zeitung", "Od samego początku Stany Zjednoczone były w stanie wojny z tą instytucją, którą świat - nie, niestety tylko dwie trzecie państw - powołał, aby w końcu pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy do tej pory pozostawali notorycznie bezkarni: tyranów, ludobójców, morderców. (...) Czy do tej kategorii zalicza się również premier Izraela, Benjamin Netanjahu, oskarżany o to, że ‘celowo i świadomie' pozbawił Palestyńczyków w Strefie Gazy podstawowych środków do życia? O tym można długo dyskutować. (...) Zarówno Demokraci, jak i Republikanie czują się utwierdzeni w swoim przekonaniu, że Trybunał stał się narzędziem tych, którzy chcą zaszkodzić USA i ich sojusznikom. Trump tylko eskalował tę sytuację na swój własny sposób. Trybunał karny, który był postępem w dziedzinie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, jest teraz zagrożony. Niemcy i inni muszą go bronić. Powinni jednak również dołożyć starań, aby podejrzenia o brak obiektywizmu, które wzbudziły niektóre niedawne oświadczenia z Hagi, nie pojawiały się więcej".