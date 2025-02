Każdego roku na całym świecie produkujemy miliony ton plastikowych odpadów, które zanieczyszczają środowisko naturalne, w tym oceany, rzeki i gleby. Plastikowe butelki są jednym z największych problemów ekologicznych – ich rozkład trwa setki lat, a drobinki mikroplastiku przenikają do wody i żywności, zagrażając zdrowiu ludzi oraz zwierząt.

Choć w Polsce nie widzimy skali problemu tak jak w innych częściach świata , odpowiednia segregacja odpadów oraz wdrażanie nowoczesnych systemów recyklingu mogą znacząco ograniczyć jego skutki. Właśnie dlatego coraz więcej krajów decyduje się na systemy kaucyjne oraz butelkomaty, które mają zmotywować konsumentów do zwrotu opakowań. Lidl , dołączył właśnie do sieci handlowych promujących ekologię i obecnie testuje takie rozwiązanie w wybranych sklepach.

Jak działają butelkomaty w Lidlu? Im więcej butelek tym większy rabat

Lidl pilotażowo wprowadził butelkomaty w 329 sklepach w całej Polsce. To specjalne automaty, które przyjmują plastikowe butelki PET (o pojemności do 3 litrów) oraz aluminiowe puszki (do 1 litra). Żeby oddać opakowania, należy spełnić kilka warunków: