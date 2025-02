Juliusz Machulski to jedno z najważniejszych nazwisk w polskim kinie. Reżyser, scenarzysta i producent, twórca kultowych komedii, takich jak "Vabank", "Seksmisja", "Kiler", "Kingsajz" czy "Vinci", od lat dostarcza widzom rozrywki na wysokim poziomie. Jest niezrównany w tworzeniu charakterystycznych postaci i cytatów, które na stałe wchodzą do słownika języka potocznego.

Co oglądać w weekend? TVP2 pokaże "Ile waży koń trojański" Juliusza Machulskiego

To świetna okazja, by przypomnieć sobie tę ciepłą i pełną humoru historię, która łączy elementy komedii romantycznej i fantastyki. Film otrzymał mieszane recenzje krytyków, ale cieszył się dużą popularnością w kinach. Zdobył też dwie nagrody Orzeł: za drugoplanowe role Danuty Szaflarskiej i Roberta Więckiewicza.

Fabuła opowiada o Zosi (gwiazda "Rancza" Ilona Ostrowska), która niespodziewanie cofa się do lat 80. do czasów swojej młodości. To dla niej wymarzona szansa, by zmienić swoją przeszłość i uniknąć błędów młodości – w tym nieudanego pierwszego małżeństwa. Jednak jak to bywa w historiach o podróżach w czasie, ingerowanie w los może przynieść nieoczekiwane konsekwencje.