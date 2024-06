Chyba lubimy biografie... Oto najlepsze polskie filmy wszech czasów według widzów [RANKING]

Jakie są najlepsze polskie filmy wszech czasów? Postanowiliśmy sprawdzić typy widzów, a konkretnie ranking na najpopularniejszym polskim portalu filmowym – Filmwebie. Oto 10 filmów, które zdaniem widowni są najwybitniejszymi perełkami polskiej kinematografii. Nie brakuje zaskoczeń, a wśród nich: film bardzo nowy, bo z 2023 roku...

Jakie są najlepsze filmy wszech czasów? Widzowie mają swoje typy Fot. Kadr z filmu "Bogowie"

Najlepsze polskie filmy wszech czasów według widzów

W naszym zestawieniu znalazły się polskie filmy, które zostały ocenione najwyżej przez użytkowników Filmwebu, najpopularniejszego serwisu filmowego w Polsce (to oceny z 7 czerwca i mogą się nieznacznie zmienić). Pominęliśmy filmy dokumentalny i krótkometrażowe, a dla kontekstu dodaliśmy też oceny krytyków.

10. Bogowie (2014, reż. Łukasz Palkowski)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,0/10

Ranking otwierają "Bogowie", film o profesorze Zbigniewie Relidze, czyli słynnym kardiochirurgu, który jako pierwszy w Polsce wykonał przeszczep serca. W zdeterminowanego lekarza wcielił się Tomasz Kot, który swoją znakomitą rolą udowodnił, że jest aktorem przez wielkie "A".

Na produkcję spadł deszcz nagród: "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego zostali docenieni siedmioma Orłami oraz aż jedenastoma (!) Złotymi Lwami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To dowód, że Polacy naprawdę są nieźli w robieniu biografii.

9. Mistrz (1966, reż. Jerzy Antczak)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : brak

"Mistrz" to telewizyjny film wojenny w reżyserii Jerzego Antczaka ("Noce i dnie"). Akcja tego poruszającego dzieła dzieje się w 1944 roku podczas II wojny światowej. W starym klasztorze ukrywają się partyzanci, a wśród nich jest aktor w podeszłym wieku (Janusz Warnecki), który nie zagrał jeszcze żadnej znaczącej roli. Tuż przed wojną dostał jednak rolę Makbeta, do której cały czas się przygotowuje. Tymczasem niemieccy żołnierze przeszukują okolicę...

8. Najlepszy (2017, reż. Łukasz Palkowski)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 6,2/10

Historia Jerzego Górskiego jest tak niewiarygodna, że oglądając film w reżyserii Łukasza Palkowskiego (który pojawia się w tym zestawieniu po raz drugi), łatwo odnieść wrażenie, że fabuła jest wymyślona lub co najmniej podkoloryzowana. A to właśnie prawda sprawia, że film "Najlepszy" ma taką siłę – przedstawia niełatwą drogę do sukcesu narkomana, który wydawałoby się, że jest już na dnie.

Górski (świetny Jakub Gierszał) po kilku latach uzależnienia, kilkukrotnych pobytach w więzieniu, w końcu trafia do Monaru. Jest 1984 rok, a jego ciało jest na granicy wytrzymałości. Wygląda na człowieka, który ma niewielką szansę, by w ogóle przeżyć, ale on sięga po więcej. Zaczyna trening, trenuje sześć lat i w końcu... wygrywa Double Ironmana w Huntsville. Film "Najlepszy" zgarnął aż sześć Złotych Lwów w Gdyni.

7. Chłopi (2023, reż. DK Welchman, Hugh Welchman)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,0/10

"Chłopi" to najnowszy tytuł w naszym zestawieniu najlepszych polskich filmów wszech czasów według widzów. Dzieło w reżyserii DK Welchman i Hugh Welchmana, twórców nominowanego do Oscara "Twojego Vincenta" z 2017 roku, jest adaptacją monumentalnej powieści Władysława Reymonta. To animacja stworzona w technice malarskiej: film najpierw nakręcono na planie z udziałem aktorów, a następnie kadry malowało aż 100 malarzy.

Mimo późniejszych kontrowersji wokół powstawania filmu "Chłopi", którzy skupili się historii Jagny (Kamila Urzędowska), były gigantycznym kasowym hitem. Zachwycają wizualnie i muzycznie, a L.U.C. otrzymał za swoją genialną ścieżkę dźwiękową nagrodę Orzeł (ta powędrowała też do filmu Welchmanów od publiczności). Produkcja zdobyła też Nagrodę Publiczności oraz Nagrodę Specjalną Jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

xxx

6. Przesłuchanie (1982, reż. Ryszard Bugajski)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,0/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,9/10

"Przesłuchanie" to wstrząsający dramat polityczny w reżyserii Ryszarda Bugajskiego z brawurową rolą Krystyny Jandy. Osadzony w czasach stalinizmu film opowiada historię kobiety, która bez konkretnego powodu zostaje aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa i poddana brutalnym torturom. Funkcjonariusze próbują zmusić ją do złożenia zeznań obciążających jej kolegę z grupy kabaretowej.

Z powodu cenzury film z 1982 przeleżał na półkach aż siedem lat i mógł mieć oficjalną premierę w 1989 roku (wcześniej krążył na nielegalnych kasetach VHS, które nagrał sam Bugajski, przez co musiał uciec do Kanady). Nie tylko został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale w 1990 roku Janda otrzymała za swoją rolę prestiżową Złotą Palmę w Cannes dla najlepszej aktorki.

5. Dekalog X (1988, reż. Krzysztof Kieślowski)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 7,6/10

"Dekalog" to kultowa seria psychologicznych filmów telewizyjnych Krzysztofa Kieślowskiego (Kieślowski napisał scenariusz wraz z Krzysztofem Piesiewiczem), z których każdy skupia się tematycznie na jednym z dziesięciu przykazań biblijnych. "Dekalog X" nawiązuje do ostatniego z nich: "Ani żadnej rzeczy, która jego jest".

To historia dwóch braci (Jerzy Stuhr i Zbigniew Zamachowski), którzy otrzymują w spadku po zmarłym ojcu klasery ze znaczkami pocztowymi. Początkowo je lekceważą, ale kiedy odkrywają, że kolekcja jest warta fortunę, stopniowo wpadają w filatelistyczną obsesję.

4. Dekalog V (1988, reż. Krzysztof Kieślowski)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,1/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 8,0/10

Na czwartym miejscu kolejny film z cyklu "Dekalog". Tym razem głośny "Dekalog V" (w wersji rozszerzonej i kinowej znany jako "Krótki film o zabijaniu"), w którym Krzysztof Kieślowski interpretuje piąte przykazanie, czyli "nie zabijaj".

Bohaterem jest młody chłopak Jacek (Mirosław Baka), który brutalnie morduje taksówkarza. Kiedy trafia przed wymiar sprawiedliwości, adwokat Piotr (Krzysztof Globisz) postanawia obronić go przed karą śmierci.

Jako "Krótki film o zabijaniu" dzieło Kieślowskiego otrzymało Nagrodę Jury oraz nagrodę FIPRESCI na Festiwalu Filmowym w Cannes, a także Europejską Nagrodę Filmową dla najlepszego filmu. W Polsce film wywołał burzliwą dyskusję o karze śmierci, która była stosowana w PRL-u.

3. Pociąg (1959, reż. Jerzy Kawalerowicz)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,2/10

Ocena krytyków na Filmwebie : 8,5/10

"Pociąg" to polski film psychologiczny z 1959 roku w reżyserii Jerzego Kawalerowicza ("Faraon", "Quo Vadis"), który uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii (m.in. przez Martina Scorsese) i został doceniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Gdyni. Akcja dzieje się podczas podróży pociągiem nocnym relacji Warszawa–Hel, w którym splatają się losy różnych pasażerów.

Główne role zagrali Lucyna Winnicka i Leon Niemczyk, którzy wcielają się w postaci Marty i Jerzego – obcych sobie osób, które zmuszone są dzielić jeden przedział. Jednocześnie milicja poszukuje mężczyzny podejrzanego o morderstwo, który również kupił bilet na pociąg na Hel. Warto dodać, że klaustrofobicznym filmie Kawalerowicza gra również legendarny aktor Zbigniew Cybulski.

2. Piętro wyżej (1937, reż. Leon Trystan)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,2/10

Ocena krytyków na Filmwebie: 7,6/10

Na drugim miejsce znalazło się jedno z najważniejszych i najpopularniejszych dzieł w historii polskiej kinematografii przedwojennej. To "Piętro wyżej", czyli polska komedia z 1937 roku w reżyserii Leona Trystana, której gwiazdą jest Eugeniusz Bodo.

Film opowiada historię dwóch sąsiadów – Henryka Pączka (Bodo) oraz Hipolita Pączka, którego odtwarza Józef Orwid. Konflikt między nimi prowadzi do wielu zabawnych i absurdalnych sytuacji, ale wszystko zmienia się, gdy do Hipolita przyjeżdża bratanica. "Piętro wyżej" było kinowym hitem, a "Seksapil – to nasza broń kobieca" i "Umówiłem się z nią na dziewiątą" w wykonaniu Bodo to muzyczne szlagiery do dziś.

1. Pianista (2002, reż. Roman Polański)

Ocena widzów na Filmwebie: 8,3/10

Ocena krytyków na Filmwebie: 7,6/10

Kontrowersje wokół osoby Romana Polańskiego w tym momencie przemilczymy, nie ulega jednak wątpliwości, że jest to jeden z największych żyjących polskich reżyserów. To właśnie jego "Pianista", koprodukcja francusko-niemiecko-polsko-brytyjska, jest według użytkowników Filmwebu najlepszym polskim filmem. Dodajmy, że to kolejna już biografia w tym zestawieniu.

"Pianista" opowiada historię życia Władysława Szpilmana, polskiego muzyka żydowskiego pochodzenia, który w obliczu największego zagrożenia niespodziewanie zaprzyjaźnia się z niemieckim oficerem. Poruszający film otrzymał trzy Oscary (między innymi dla wcielającego się w rolę główną Adriena Brody'ego) oraz 34 inne prestiżowe nagrody.

Czytaj także: https://natemat.pl/539066,najlepsze-polskie-seriale-kryminalne-wszech-czasow