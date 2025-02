Na Pomorzu może być nieco bardziej pochmurno, a nad morzem wiatr osiągnie prędkość do 55 km/h. To jednak tylko cisza przed zimowym powrotem. Synoptycy IMGW alarmują , że nad Polskę nadciąga siarczysty mróz, który pokrzyżuje plany tym, którzy poczuli już wiosnę w powietrzu.

Mróz nadciąga, będzie biało!

Jak zapowiadają eksperci, po weekendzie nastąpi wyraźne ochłodzenie, a na wielu obszarach kraju spadnie nawet kilka centymetrów śniegu. W górach zrobi się bajecznie biało, co zapewne uszczęśliwi przebywających na feriach narciarzy i snowboardzistów. Początek tygodnia przyniesie arktyczne powietrze, a nocami temperatura może spaść do -6 stopni Celsjusza, a lokalnie, w niektórych regionach nawet do 15 kresek poniżej zera.