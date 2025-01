Narty to jedna z najpopularniejszych rozrywek w sezonie zimowym. Polacy chętnie wyjeżdżają pojeździć na nich w Alpach, czy na Słowacji, ale najwięcej narciarzy nadal bawi się na stokach w Polsce. Ogromne zainteresowanie w wielu miejscach to także wielogodzinne kolejki.

Oblężenie na polskich stokach. Narciarzy podczas długiego weekendu nie brakowało Fot. Lukasz Dziekan/REPORTER/East News

Długi weekend dla wielu osób był idealną okazją do wyjazdu na narty. Życiem tętniły Szczyrk, Kotelnica Białczańska, ale i Szwajcaria Bałtowska w woj. świętokrzyskim. To właśnie długa kolejka w tym miejscu podgrzała emocje internautów.

Narty w Polsce i ogromne kolejki w Szwajcarii Bałtowskiej

Bałtów to jeden z najciekawszych polskich produktów turystycznych. W tym roku otrzymał on nawet Złoty Certyfikat POT, co dodatkowo zwiększyło i tak duże zainteresowanie. Miejsce to znane jest przede wszystkim z parku dinozaurów, ale zimą nie brakuje tam osób, które chętnie bawią się na tamtejszym stoku narciarskim.

Podczas długiego weekendu na taki pomysł wpadło wielu turystów, a media społecznościowe obiegło nagranie pokazujące tłumy narciarzy. I nie była to kolejka do wyciągu, a dopiero do wypożyczalni sprzętu.

"Kolejki takie, że godzinę spędzisz w kolejce do kasy online (jeżeli masz swój sprzęt, to jest okej) + 3 godziny w kolejce do wypożyczalni" – podsumowali autorzy nagrania. Dodali też, że długość kolejek ich pokonała i zrezygnowali z jazdy.

Narty w Polsce. Podczas długiego weekendu tłumy były wszędzie

Podczas pierwszego w styczniu długiego weekendu, oblężenie przeżywały także inne narciarskie kurorty. Dzięki filmikom opublikowanym na TikToku można zobaczyć m.in. tłum oczekujących na zjazd w Szczyrku, gdzie sezon rozpoczął się już w grudniu.

Na brak zainteresowania nie narzekał także nikt w Kotelnicy Białczańskiej. Korki, jak zawsze, tworzyły się przy wejściu na wyciąg. Narciarzy nie zraziła tam nawet dość niska temperatura. Na termometrze podczas długiego weekendu było zaledwie -10 st. C.

Oblężenie na stokach, a ferie zimowe dopiero przed nami

Duże zainteresowanie nartami z pewnością ucieszy właścicieli wyciągów, hotelarzy i restauratorów. A warto dodać, że szczyt sezonu jest dopiero przed nimi. Już 20 stycznia rozpocznie się pierwsza z czterech tur ferii zimowych 2025.

Aż do 20 lutego odpoczywać będą uczniowie z woj. kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Od 27 stycznia do 9 lutego o szkole nie będą myśleć uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

