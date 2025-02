Papież Franciszek stracił oddech. Chwile grozy w Watykanie

Nie był to pierwszy przypadek, gdy papież Franciszek przerwał odczytywanie homilii. Tym razem poprosił lektora o dokończenie podczas wielkiej mszy dla ok. 30 000 przedstawicieli służb mundurowych. Papież, jak twierdzą watykańskie służby, jest silnie przeziębiony. We znaki daje mu się też wiek, duchowny ma już 88 lat.