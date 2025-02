W stolicy Ukrainy zwierzchnik ukraińskiego kościoła greckokatolickiego towarzyszył grupie zgromadzonej w katedrze Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie ustawiono wielki ekran, by umożliwić uczestnikom połączenie z Franciszkiem. Podkreślił, że było to "historyczne spotkanie".

Papież Franciszek wezwał Ukraińców do wybaczenia wrogom

Papież odpowiadał na liczne pytania. Na te dotyczące przebaczenia, przyznał, że "jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy". Jak mówił, pomaga mu myśl: "muszę przebaczyć tak, jak mi przebaczono. – Każdy z nas powinien szukać w swoim życiu tego, jak mu przebaczono – stwierdził.

Franciszek wezwał też młodych Ukraińców do wybaczenia, mimo trudności, z jakimi się mierzą, i faktu, że ich kraj wciąż cierpi z powodu wojny. Wezwał młodzież do pamięci o swoich bohaterach, wybaczania wrogom oraz "opierania się instynktowi odpowiadania na cios kolejnym ciosem".

Jako drogę do budowania pokoju wskazywał dialog. – Rozmawiać zawsze, rozmawiać między sobą, także z tymi, którzy myślą inaczej. Proszę, nie męczcie się dialogiem. Pokój buduje się przez dialog. To prawda, że czasami nie jest to możliwe ze względu na upór niektórych, ale zawsze trzeba podejmować wysiłek – mówił.