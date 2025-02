Wpadka Nawrockiego. Tego o polskim węglu nie wiedział. Fot. Kamil Kasprzycki/REPORTER

Kampania wyborcza to czas, kiedy kandydaci przedstawiają swoje programy, przekonują do siebie. Ale to też dla nich okres niezwykle wytężonej pracy, mnóstwo wyjazdów, setki spotkań, przemówień, tysiące uściśniętych dłoni. A im dalej w las, tym więcej drzew. Możemy się więc spodziewać, że obaj nasi najpoważniejsi kandydaci na prezydenta będą zaliczali jakieś wpadki.

Obecnie furorę w mediach społecznościowych robi nagranie z Karolem Nawrockim, który bez zająknienia opowiada straszne bzdury o Chinach i węglu. Nie wiadomo też, czy jest to błąd samego Nawrockiego, który nie zrozumiał danych, czy któregoś z jego współpracowników, który wsadził go na minę. Pewne jest jednak to, że Nawrockiemu nie zapaliła się czerwona lampka podczas opowiadania tych niestworzonych historii. On je nawet z pełnym przekonaniem powtórzył.

– Czy państwo zdajecie sobie z tego sprawę, że Chiny zużywają 30 proc. więcej węgla, niż wynosi światowe wydobycie węgla? O 30 proc. więcej wykorzystują, niż wynosi światowe wydobycie węgla – mówi na nagraniu Nawrocki z charakterystyczną dla siebie intonacją.

Kandydatowi PiS nie drgnęła nawet powieka. Na sali nie rozległ się żaden protest, mimo że tezy wypowiadane przez Nawrockiego się po prostu nie kleją. Jakim cudem jeden kraj, nawet duży, miałby konsumować o jedną trzecią więcej, niż wydobywa się na całym świecie?

Wtedy w polskich kopalniach aż by furczało, górnicy byliby szczęśliwi sprzedając całą produkcję Państwu Środka. Co prawda w Polsce nie zostałby wtedy ani gram węgla do naszych elektrowni, ale co tam. Taka wizja nie przeraziła Nawrockiego, który próbował na spotkaniu straszyć ludzi Zielonym Ładem za pomocą nieprawdziwych danych.

Wyjaśnijmy ile węgla zużywają Chiny

Faktem jest, że Nawrocki pomylił podstawowe pojęcia. Z niedawnej informacji Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) wynika, że Chiny zużywają o 30 proc. węgla więcej niż pozostałe kraje razem wzięte. Spalają po prostu większość wydobywanego na świecie węgla.

Dodajmy jeszcze, że według MAE zużycie węgla w Chinach w 2024 roku wyniosło ok. 4,9 mld ton. Chiny jednocześnie inwestują w energię odnawialną, przede wszystkim w energetykę solarną i wiatrową. W Europie i Stanach zużycie węgla maleje. W 2024 roku spadło odpowiednio o 12 i 5 proc.

Nie wiadomo dokładnie, z którego ze spotkań pochodzi nagranie. Prawdopodobnie odbyło się ono pod koniec stycznia, bo wtedy pojawiły się pierwsze doniesienia o wpadce Nawrockiego. Teraz, kiedy mamy nagranie, widać jednak, że nie chodziło o zwykłe przejęzyczenie, ale o kompletną bzdurę, którą kandydat PiS powtórzył kilka razy.

