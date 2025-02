W Polsce jak dotąd ma miejsce dominacja wyżu. Dlatego też pogoda w lutym jest bardzo łagodna. W weekend mieszkańców Warszawy i okolic zachęcała do spaceru. Jednak niebawem może dojść do powrotu zimy w wyniku zmiany pola barycznego w Europie.

W niedalekiej przyszłości mogą wraz ze spadkiem temperatury pojawić się opady śniegu, lecz będzie go znacznie mniej niż w poprzednich latach. W Polsce aż do 13 lutego ma być dużo słońca i bardzo mało opadów.

Jaka pogoda w lutym? Przed nami powrót zimy i siarczystego mrozu

Do połowy miesiąca pogoda w Polsce ma być stabilna. Dominować będzie wyż Elwira, który przemieszcza się na wschód Europy aż do Federacji Rosyjskiej. To będzie utrzymywać się przez najbliższe 6-7 dni.