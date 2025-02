Zima wraca do Polski ze zdwojoną siłą. Tej nocy będzie najzimniej. Fot. WXCharts.com

Przed nami bardzo chłodne noce. W nocy z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą od -10°C na północy i wschodzie, przez -6°C w centrum, do -3°C na południowym zachodzie. Na południu miejscami może być jeszcze zimniej – nawet do -12°C. Wiatr będzie umiarkowany, choć nad morzem spodziewane są silne porywy.

Synoptycy IMGW przewidują, że w nadchodzącym tygodniu do Polski powrócą mróz i opady śniegu.

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie w całym kraju, a miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -9°C do -5°C, a maksymalna od 0°C do 5°C. W kotlinach karpackich będzie jeszcze zimniej – do -12°C, natomiast nad morzem około -2°C.

Minimalna temperatura od 9 do 18 lutego w Polsce. Do kraju powraca zima i dwustopniowy mróz. Fot. meteo.imgw.pl

Dwustopniowy mróz w Polsce. Tej nocy będzie najzimniej

Noc z poniedziałku na wtorek przyniesie siarczysty mróz. Temperatury spadną do -13°C na południu i -5°C na północy.

We wtorek pogoda będzie podobna do tej z poniedziałku. Jak informuje IMGW, najzimniejsza noc przypadnie z wtorku na środę: "Temperatura minimalna od -10°C do -5°C, w kotlinach karpackich lokalnie od -15°C do -12°C. Cieplej będzie miejscami w rejonie wybrzeża – około -4°C".

W czwartek na zachodzie kraju spodziewane są opady śniegu, które w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek obejmą również centrum kraju. Miejscami może pojawić się również deszcz ze śniegiem.

Temperatura minimalna w piątek wyniesie od -7°C do -2°C, a w kotlinach karpackich może spaść do -9°C. Temperatura maksymalna sięgnie od 0°C do 2°C na północnym wschodzie i miejscami na północnym zachodzie. W centrum kraju będzie około 5°C, a na południowym wschodzie nawet 9°C.

W nocy z piątku na sobotę w niemal całym kraju ponownie pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Na południu można spodziewać się deszczu. Temperatury minimalne wyniosą od -7°C do -3°C. W sobotę temperatura maksymalna sięgnie od 0°C do 1°C na północnym wschodzie i terenach podgórskich, około 3°C na północy, zachodzie i w centrum oraz do 7°C na południowym wschodzie.

