Imiona, które znikają z polskich list

W Polsce z roku na rok maleje liczba nadawanych imion, które kiedyś były bardzo popularne, a dziś prawie całkowicie zniknęły z list. Czwórka imion zagrożona wyginięciem to m.in:

Przemek, Radek, Grażyna, Żaneta.

Czesław, Helena, Wiesława, Wacław.

Imiona, które rządzą – Antoni, Zuzanna, Nikodem, Aleksander

Zofia, Zuzanna, Laura, Hanna.

Te imiona od lat cieszą się ogromną popularnością, a ich wybór często wynika z klasycznego brzmienia oraz uniwersalności. Zofia była nadawana aż 4968 razy, a Zuzanna 4800 razy. Imiona te, mimo że tradycyjne, pasują zarówno do małych dziewczynek, jak i dorosłych kobiet, co czyni je ponadczasowymi.

Nikodem, Antoni, Jan, Aleksander.

Nikodem był wybierany przez rodziców aż 6532 razy, co czyni go najczęściej nadawanym imieniem dla chłopców w 2023 roku. Antoni (5663 nadanych imion) oraz Jan (5638 nadanych imion) również zajmują wysokie miejsca w rankingu, co świadczy o ich ciągłej popularności w Polsce.