Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało ranking najpopularniejszych imion dla dzieci, wybieranych przez rodziców w pierwszej połowie 2024 roku. Coraz popularniejsze staje się imię jednej ze sławnych Polek.

Te imiona dla dzieci były najpopularniejsze w pierwszej połowie 2024 roku. Pojawił się nowy trend Fot. Zofia i Marek Bazak/East News

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w 2024 roku

W poprzednim roku w przypadku żeńskich imion triumfy święciła Zofia. Dane opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji w dniu 6 sierpnia, wskazują, że w pierwszej połowie 2024 roku ustąpiła ona miejsca Mai. To imię otrzymało 2309 dziewczynek. Zofia jednak nadal trzyma się na podium, bo jest tuż za nią z wynikiem 2252. Z kolei na trzecim miejscu znalazła się Zuzanna – to imię dostały od rodziców 1974 dziewczynki.

Popularnością cieszyły również takie imiona, jak Hanna, Laura, Julia, Oliwia, Pola, Alicja, a także Maria.

Jeśli chodzi o męskie imiona, to w zeszłym roku na podium znalazł się Nikodem. Według danych Ministerstwa nadal utrzymuje się on na prowadzeniu. Imię to otrzymało do tej pory 3075 chłopców. Tuż za nim uplasował się Jan z wynikiem 2584 oraz Aleksander – 2549.

Wśród innych popularnych męskich imion znalazły się także: Antoni, Franciszek, Leon, Ignacy, Jakub, Stanisław oraz Mikołaj.

Nowy trend wśród imion dla dzieci

Ministerstwo Cyfryzacji odnotowało nowy trend w przypadku imion dla dziewczynek. Okazuje się, że z roku na rok coraz większą popularnością wśród rodziców cieszy się imię Iga.

To imię w najnowszym rankingu zajmuje 14. miejsce na liście najczęściej wybieranych imion żeńskich. Samo Ministerstwo zwróciło uwagę na fakt, że może mieć to związek z sukcesami sportowymi polskiej tenisistki Igi Świątek. W 2019 roku imię to znajdowało się na miejscu 19. w rankingu, z kolei dwa lata znalazło się na miejscu 17.

Zwróćmy uwagę, że odkąd Iga Świątek zaczęła odnosić międzynarodowe sukcesy, jej imię stało się bardziej rozpoznawalne. Rodzice mogli się zainspirować jej osiągnięciami oraz determinacją, dlatego chętnie wybierali to imię dla swoich córek.

Popularność imienia Iga może również wynikać z tego, iż jest proste i łatwe do zapamiętania i wymówienia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dodajemy, że dane przedstawione przez Ministerstwo są jedynie cząstkowe, a ranking za cały rok zostanie opublikowany najprawdopodobniej na początku 2025 roku.

Pochodzenie i znaczenie imienia Iga

Imię Iga ma kilka możliwych źródeł i znaczeń. Jedna z teorii sugeruje, że Iga jest skrótem od imion Jadwiga lub Ignacja, a wraz z upływem czasu zaczęło funkcjonować samodzielnie.

Według innej wersji Iga pochodzi od łacińskiego słowa ignis, co oznacza „ogień”. Z tego powodu imię to może być interpretowane jako „ognista dziewczyna” lub „dziewczyna o płomiennym sercu”.

Iga obchodzi imieniny kilkakrotnie w ciągu roku. Są to daty: 1 lutego, 11 maja, 14 lipca, 15 lipca, 31 lipca, 23 października oraz 15 grudnia. Zgodnie z pierwszą wersją dotyczącą pochodzenia tego imienia, może świętować imieniny również wtedy, kiedy Jadwiga.

