Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli razem przez siedem lat. Doczekali się w tym czasie dwóch córek. Na początku października w mediach pojawiła się wiadomość o rozpadzie małżeństwa, co wywołało sporą sensację w polskim show-biznesie.

Potem tancerka znana m.in. z roli Bożenki z "Klanu" była gościnią w programie Kuby Wojewódzkiego , w którym stwierdziła, że "bardzo niedojrzałe byłoby takie podejście, że wina jest po jednej stronie" i do "tanga trzeba dwojga". Pela nie pozostał jej dłużny i udzielił wywiadu "Dzień dobry TVN" , w którym wyjawił, że nie spodziewał się rozstania.

– Ona wychodząc z programu (drugiego sezonu "Królowej przetrwania" – red.) wysłała mi wiadomości, że nie może się doczekać, jak wróci, że tęskni za mną, że chce się zatopić w moich ramionach. A dwa dni później się dowiaduję, że to jest koniec. [...] Chciałbym być uszanowany i usłyszeć prawdziwy powód – mówił.

Zaskakujące słowa Kaczorowskiej o Peli

Tymczasem stacja TVN emituje odcinki z udziałem Kaczorowskiej. Chodzi o program, o którym wspominał Pela, czyli " Królowa przetrwania ". Nagrania do niego odbywały się już kilka miesięcy temu.

– No u nas to też pierwszy raz [tak długa rozłąka – przyp. red.]. Mimo że jesteśmy ze sobą ponad 6 lat. [...] Ja od razu wiedziałam, że ja chcę za tego człowieka wyjść, chcę mieć z nim dzieci, chcę się z nim związać, a nie że to jakaś przygoda, jakiś tam związek na jakiś czas – mówiła przed kamerami.