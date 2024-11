Kaczorowska u Wojewódzkiego: Tak rozstaliśmy się

– Teraz to jest ważny moment w moim życiu prywatnie i zawodowo. Zmieniam się – kontynuowała i wspomniała, że ostatnio brała udział w nagraniach do programu "Królowa przetrwania" .

– Układamy sobie tę nową rzeczywistość. Zupełnie nie wiem, w jaki sposób to (wiadomość o rozstaniu – przyp. red.) przeniknęło do mediów. Nie jest to (afera medialna – przyp. red.) pomocne, bo na razie potrzebujemy spokoju, szczególnie nasze córki, które są małe, i które bardzo kochamy – mówiła Kaczorowska.

– Wszystkie moje działania teraz są ukierunkowane na nie, żeby one były bezpieczne, żeby to tak dobrze poukładać, żeby po prostu było dobrze i wierzę, że tak się da – dodała gwiazda.

Historia związku Kaczorowskiej i Peli

Przypomnijmy, że historia Kaczorowskiej i Peli rozpoczęła się w 2017 roku. On przyszedł na rozmowę do jej szkoły tańca Danceworld by Agnieszka Kaczorowska. Starszy o trzy lata choreograf zaimponował celebrytce profesjonalizmem, miłością do tańca oraz wyglądem.