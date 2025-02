Sklepy takie jak Action, Pepco czy KiK na dobrą sprawę nie oferują niczego więcej niż chińskie platformy w stylu AliExpress czy Temu. Rzadko jest w nich też taniej, ale mają taką przewagę nad internetem, że możemy sobie pójść i zobaczyć towar na miejscu, a także dostać go od razu, gdy np. potrzebujemy "na już" przejściówki do gniazdka, bo kupiliśmy bilet last minute do kraju, gdzie są inne kontakty.