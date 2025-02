Biedronka – promocje 1+1 gratis

Oznacza to, że za jedną paczkę kawy zapłacimy, a drugą otrzymamy całkowicie za darmo. Taka promocja to prawdziwa gratka, zwłaszcza że zestaw można zakupić po zeskanowaniu karty lub aplikacji Biedronka.

Pamiętajmy, że promocja ma charakter jednodniowy, obowiązując tylko w poniedziałek, 10 lutego, i jest limitowana do jednego zestawu na klienta. Dzięki rabatowi, koszt jednego opakowania kawy wyniesie zaledwie 35 zł, co stanowi najniższą cenę w ostatnich 30 dniach.

11 lutego zniżki będą obowiązywały na produkty Persil, Somat, Bref i Clin, 12 lutego na środki czystości takich marek jak Lovela, Cillit Bang, Bryza i Vanish.

Ale to jeszcze nie wszystko! Biedronka nie zapomniała również o miłośnikach świeżych owoców i warzyw. Na środę 12 lutego zaplanowano dwie promocje „1+1 gratis” bez żadnych limitów.

Klienci będą mogli skorzystać z tej oferty, wybierając ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia oraz pakowane owoce – maliny, jeżyny i borówki amerykańskie. Te promocje to doskonała okazja, by zaopatrzyć się w zdrowe przysmaki i zaoszczędzić przy tym trochę pieniędzy.

Biedronka, jak co tydzień, nie zawodzi swoich klientów i przygotowała bogatą ofertę promocji, która z pewnością przyciągnie wielu chętnych do sklepów sieci. Szczególnie warto zaplanować wizytę w poniedziałek, by skorzystać z wyjątkowej promocji na kawę oraz nie zapomnieć o dniach dedykowanych produktom czystości. Z kolei w środę czekać będą na nas pyszne owoce i warzywa w niezwykle korzystnych cenach.