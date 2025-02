W sprawie zaostrzenia polityki migracyjnej, w tym stałych kontroli granicznych i odsyłania uchodźców z granicy, Merz pozostał jednak nieugięty i wskazał, że według sondaży w społeczeństwie jest duże poparcie dla takiego kursu. Zdaniem Scholza jest to jednak zagrożenie dla UE i porozumienia w sprawie europejskiej reformy azylowej. Taka polityka azylowa zostałaby obalona przez Trybunał sprawiedliwości UE i sądy. – Nie wiem, dlaczego ktoś miałby być tak głupi – mówił kanclerz.

Spór o pieniądze

Rzeczowa była dyskusja na temat polityki gospodarczej i budżetowej. SPD chce rozluźnienia zapisanej w Ustawie Zasadniczej kotwicy budżetowej , aby sfinansować wysokie wydatki na inwestycje i wydatki wojskowe w nadchodzących latach. Scholz ostrzegł, że jeśli budżet obronny musiałby zostać zwiększony do poziomu znacznie wyższego niż dwa procent PKB, trzeba by było podnieść podatki.

Z drugiej strony CDU/CSU chce poradzić sobie z dodatkowymi wydatkami poprzez wzrost gospodarczy i reformę zasiłku obywatelskiego. Jeśli udałoby się przenieść choćby 400 000 osób z systemu świadczeń socjalnych do zatrudnienia, można by zaoszczędzić sześć miliardów euro w budżecie, argumentował Merz.

Obaj politycy deklarowali utrzymanie wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed rosyjską inwazją, jednak przystąpienie Ukrainy do NATO nie jest obecnie na porządku dziennym. Merz po raz kolejny opowiedział się też za przekazaniem Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus .

Scholz nieznacznie górą

"Być może urzędujący kanclerz nawet w głębi duszy nie wierzył już w to, że kiedyś jeszcze usłyszy te słowa: Scholz wygrał. Jest to jednak zadziwiający wynik 90 minut, w ciągu których telewidzowie przez większość czasu usłyszeć mogli niewiele zadziwiających rzeczy" – ocenia dziennikarz gazety "Sueddeutsche Zeitung" (SZ) Daniel Broessler w komentarzu na temat debaty.

Jednak Scholz zawdzięcza jednak nieznaczne zwycięstwo w debacie w pierwszym rzędzie temu, że "ludzie niezbyt wiele od niego oczekiwali". "Jako kanclerz stojący na czele kolosalnie niepopularnej i ostatecznie nieudanej koalicji, Scholz jest słabszym kandydatem w tej kampanii" – pisze dziennikarz "SZ". W jego opinii kanclerz przynajmniej wypowiadał się jaśniej, niż zazwyczaj i wydawał się sympatyczny, "pomimo kilku jadowitych ciosów pod adresem Merza". Z kolei lider CDU był "zbyt przewidywalny". Merzowi nie udało się zaskoczyć Niemców (…) To wystarczy, by utrzymać przekonanych wyborców, ale nie by pozyskać nowych" – czytamy w "Sueddeutsche Zeitung".